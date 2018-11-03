Bakan Çavuşoğlu: Ticaret savaşlarına yerli ve milli parayla cevap verebiliriz

18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenleniyor.

Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Murya Wilana katılıyor.

"Gereksiz bir adımdı"

Çavuşoğlu gazetecilere, ABD ile iki bakana yönelik yaptırımların karşılıklı kaldırılması ve toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önce de vurguladığını hatırlatarak, "Hiçbir faydası olmamıştı. Gereksiz bir adımdı." diye konuştu.

ABD'nin söz konusu kararının ardından mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke olmadığına dikkati çekti.

"Yaptırım kararlarını eş zamanlı olarak kaldırdık"

Çavuşoğlu, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı yaptırım kararlarına uluslararası hukuk gereği uymak durumunda olduklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar. 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' diye sordular. Biz bunu yanlış bulduğumuzdan 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız.' dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı. Gerekli yazışmaları yaptık. İlgili bakanlık ve kurumlara da ABD'li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı da eş zamanlı olarak yazılı şekilde bildirmiş olduk."

"İş birliği ve dayanışma ruhunu aynı şekilde sürdürüyoruz"

Çavuşoğlu, toplantının açılış konuşmasında D-8 ülkelerinin bakanlarını Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Endonezya'daki uçak kazası ve Mısır'daki terör saldırısı nedeniyle iki ülke halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yıl D-8'in 20. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, D-8'i kurarken sahip oldukları iş birliği ve dayanışma ruhunun aynı şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, halkların ortak menfaati ve paylaştıkları değerler temelinde D-8 platformunda bir araya geldiklerine işaret ederek, bu birleştirici özelliğin D-8'in bir başarısı olduğunu kaydetti.

D-8 bağlamında bazı eksikliklerin de gözardı edilmemesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, D-8'in bu modern çağın gereksinimlerine ayak uydurmak için kendisini geliştirmesi gerektiği vurguladı.

"D-8'in 10 yıllık yol haritası taslağı için çalışmalara şekil vereceğiz"

Çavuşoğlu, geçen yıl İstanbul zirvesinin örgütün son 20 yılını gözden geçirmek ve eksikleri tespit etmek için güzel bir imkan sunduğunu söyledi. Zirvede kabul edilen İstanbul bildirisi ve eylem planıyla da mevcut durumun fotoğrafının çekildiğini anımsatan Çavuşoğlu, D-8'den beklentilerin en üst seviyede ele alındığına işaret etti.

"Şimdi de önümüzde D-8'in 2020-2030 dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var" diyen Çavuşoğlu, gelecek sene Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak bakanlar konseyi toplantısında bu yol haritasının kabul ederek çalışmalara bu yönde şekil vermeye başlayabileceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki zamanı, D-8'i yenileyip canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanmak lazım. Uluslararası gelişmelere daha çabuk karşılık verebilecek bir D-8'den yanayız" diye konuştu.

Çalışmaları bu yönde hızlandırıp esnek hale getirdikleri durumda daha az zaman ve ve enerjiyle daha çok iş başarabileceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Yeni üyelerle gücümüzü ve potansiyelimizi daha da arttırabiliriz" dedi.

Reform konusunda 8 ülkenin mutabakatına dayalı bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine değinen Çavuşoğlu, D-8'in daha etkin hale getirilmesi için yapıcı diyalog ve müzakere yoluyla bir anlayış birliğine varılabileceğine olan inancını dile getirdi.

Çavuşoğlu, D-8'in proje ve sonuç odaklı çalışmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, yapının saygınlığının daha geniş kitlelere ulaştığı ölçüde artacağını vurguladı.

"Ticarette milli para için takas odası kuralım"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Esnaf, sanayici, kobi ve tarım sektörünü ne ölçüde geniş bir yelpazede bu yapıya dahil edersek D-8'in faydalarını o derece somut ve görünür kılabiliriz. Özel sektör kuruluşlarının da örgütün çalışmalarına önemli katkılar sunma potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz ve onları teşvik etmemiz gerekiyor. D-8 sanayi ve ticaret odaları başkanlarını da bu konuda son derece istekli görüyorum ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yu da bu toplantıda ağırlayacağız.

Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimleriyle yapmaya hazırlanıyoruz. Birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu anlamda D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz."

Kaynak: AA