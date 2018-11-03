Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ülkemizi daha yukarıya çekme noktasında üreteceğiz

Lapseki Belediyesi Sosyal Tesislerinde, TÜGVA Çanakkale Temsilciliği üyeleri ve meslek yüksek okulu öğrencileriyle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nda özellikle gençlerin çok mücadeleler verdiğini söyledi.

O zamanki yokluklara rağmen genç kızların ve kadınların bohçalarını, çeyizlerini satarak savaşa destek olduklarını belirten Kurum, "Biz bugünlere onların sayesinde geldik. Bugün üniversitelerimiz varsa gidebileceğimiz okullarımız varsa gidebileceğimiz bir mekanımız varsa hepsi onların sayesinde. Hepsinden Allah razı olsun. Bize böyle vatanı bıraktılar. Bize düşen hızlı bir şekilde çalışacağız, ülkemizi bulunduğu konumdan daha yukarıya çekme noktasında üreteceğiz, çalışmalar yapacağız ve her şeyi de planlı yapacağız." dedi.

Kurum, şu anda bulunduğu makama ileride gençlerin geleceğini vurgulayarak, "Şunu iyi bilin ki bir kere gönlünüzün, kalbinizin inandığı işleri yapın. İşlerinizi büyük ölçekte planlayarak yapın. Ülkemizin, şehirlerimizin, her şeyimizin ve hayatımızın planlı olması gerekiyor. Tabii ki kader sizi bir yere götürüyor ancak planladığınız zaman hem derslerinizde başarılı olursunuz hem de her konuya ilişkin bilginiz olur. Kendinizi geliştirirsiniz." ifadesini kullandı.

Gençlere sürekli araştırma yapmaları ve gezmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Gezdiğiniz yerler de bir fırsat. Birçok öğrencimiz buraları gezip, göremiyorlar. Ecdadımızın neler yaptığını bilmiyorlar belki de sadece tarih kitaplarında okuyorlar. Burada gelip mezar taşlarını gördüğünüzde o mücadeleyi gözlerinizin önüne getirdiğinde çok farklı duygular içine giriyoruz. Sizin çok gezmeniz, çok araştırmanız, kendinizi sürekli geliştirmeniz lazım. Siz bizden daha iyi vali, milletvekili, başbakan ve cumhurbaşkanı olmak zorundasınız ki biz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girelim. Ülkemizi bulunduğu yerden daha iyi konuma çekelim. Çünkü rakiplerimiz sürekli çalışıyorlar, sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Bizlere zamanında sanayi gelişmesin diye 'Siz niye traktör, uçak yapacaksınız? Biz size daha ucuzunu veririz' mantığını aşılamışlar. İnanın birçok ülkeden daha önce sanayimiz başlamış ancak bir siyasi politika da maalesef bu sanayileşme işini durdurmuştur. Dolayısıyla ürün üretmeniz lazım, geliştirmeniz lazım. Bu değerleri, bu kabiliyeti taşıyan bizim insanımız istediği zaman her şeyi yapabilir. Sizde bu potansiyel var. Yeterki kendinize inanın. Biz bugün buradayız, yarın siz burada olacaksınız."

"Öğrenci kardeşlerimize yabancı dil öğrenmelerini tavsiye ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da üniversite öğrencilerinin bir program doğrultusunda Çanakkale Şehitliği ziyaretinde bulunduklarını aktardı.

Şehitliğin bu bölgenin en güzel eseri ve en kıymetli yeri olduğuna işaret eden Turan, "Bunun dışında Çanakkale'de Troya, Asos, Kazdağları ve özel köylerimiz var. Mutlaka okul hayatı boyunca şehrimizi gezin. Bu yerleri görmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında biz hep öğrenci kardeşlerimize yabancı dil öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bir de yoğun hayatın içinde hayat akıp giderken çok özel taraflarımızı ihmal ettiğimizi görüyoruz. O yüzden dersin dışında, klasik hayatın dışında bir hobinizin olmasını istirham ederiz. Ben fotoğraf çekiyorum. İmkan buldukça spor, müzik, sanat her ne olursa olsun ama bir hobiniz olursa çok kıymetli bir Çanakkale öğrenciliği olur." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ile Gelibolu ve Biga'da okuyan meslek yüksek okulu öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA