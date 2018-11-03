Münbiç'te ortak devriye alanı genişleyebilir

Münbiç'te yol haritasında bir aşama daha geçildi. Türk ve Amerikan askerleri ortak devriyeye başladı. 1 Kasım'da düzenlenen ortak devriye yaklaşık 3 saat sürdü. O faaliyet Münbiç'in kuzeyinde 5-6 kilometrelik bir hat üzerinde gerçekleşti.

Ankara-Washington hattında ortak devriye faaliyetine ilişkin trafik ise sürüyor.

Türk ve ABD’li yetkililerin katıldığı toplantılara bu ay içinde bir yenisi eklenecek. Görüşmelerde, ortak devriye faaliyetinin gerçekleştirileceği alanın genişletilmesi gündeme gelebilir. Münbiç'in güneyi ve Fırat Nehri kıyısında kalan bölgenin de ortak devriye faaliyeti yürütülecek alanlara dahil edilmesi bekleniyor.

Daha önce Türk askeri, ikişer gün aralıklarla Münbiç çevresinde 68 kez bağımsız koordineli devriye faaliyet yürütmüştü.Ortak devriye faaliyetinin de benzer aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Münbiç'te güvenlik sağlanana kadar ortak devriye devam edecek

Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi, Münbiç'in güvenliği sağlanana kadar devam edecek. Bu süreçte, terör örgütü PYD/YPG'nin bölgeden çekilmesi ve Münbiç'in güvenliğinin yerel unsurlar tarafından sağlanması üzerinde durulacak.

Münbiç'in güvenliğini sağlayacak unsurların PYD/YPG, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile bağının olmamasına dikkat edilecek. Münbiç'in yönetimde nüfus yapısı dikkate alınacak. Münbiç'te uygulanacak yöntem, Fırat'ın doğusu için de model olacak.

Kaynak: TRT Haber