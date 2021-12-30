Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Somalili mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve Somali'deki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Somali
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