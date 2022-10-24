Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 'Dakar Forumu'nun 'Küresel Krizler ve Afrika'da Egemenlik' konulu ana oturumunda hitapta bulunacak ve Forum marjında ikili görüşmeler gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle 'Antalya Diplomasi Forumu' ile 'Dakar Forumu' arasında içerik ortaklığına dair bir mutabakat muhtırası imzalanması öngörülmektedir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Senegal'in ardından 26 Ekim 2022 tarihinde Gana'yı, 27 Ekim 2022 tarihinde ise Benin'i ziyaret ederek ikili temaslarda bulunacağı aktarıldı.