Ankara-Moskova hattında diplomasi trafiği yoğun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.