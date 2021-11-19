Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Ankara-Moskova hattında diplomasi trafiği yoğun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya
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