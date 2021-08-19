Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
NATO Dışişleri Bakanları, yarın video telekonferans yöntemiyle toplanacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılacak.
Toplantıda, Afganistan'a ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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