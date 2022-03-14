Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu'nun Katarlı mevkidaşı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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