Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi markaları arasında 2 bin 300 katılımcı arasından ilk 20 markası arasına giren Togg, 6'ncı sırada yerini aldı.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Exhibitor’ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sırada yerimizi aldık" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Togg'un test süreci de devam ediyor. Sıfırın altında 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen Togg, başarılı sonuçlar alıyor.

Togg'un test sürecine dair görüntüler, ""Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadeleri ile paylaşılmıştı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da paylaşıma cevaben, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oluyor

Türkiye, Togg ile ezber bozmaya hazırlanıyor. 2011 yılının ocak ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Genel Kurulu'nda "Otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz, nasıl arzu ederseniz? Artık yapalım" ifadeleriyle ilk kıvılcımı yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde kurulan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. TOGG resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Çalışmalar Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. Aracın modellerinin belirlenmesi için anketler düzenlendi.

2022'nin sonunda üretim bandından inecek

İlk otomobil, 2022’nin sonunda üretim bandından indirilecek, 2023 yılında seri üretime başlanacak.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hızla tamamlanan Togg fabrikasında üretilecek otomobil, yenilikçi bakış açısı ve teknolojisi ile otomotiv dünyasında kendisine şimdiden hatırı sayılır bir alan açtı. Togg, Türkiye’nin bu alandaki talihsiz döngüsünü de kıracak.

Tüm otomobilleri elektrikli olacak TOGG, Gemlik fabrikasında yıllık 175 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Togg'un özellikleri: