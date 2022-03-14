Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan paylaştığı videoyla yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen İHA ve SİHA'lardan Kızılelma'ya hepsini tek tek anlattı.

Videoda hangarda yer alan Bayraktar TB modellerine değinen Bayraktar, "Herkese iyi akşamlar. Arkamda Bayraktar TB 1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde pist başına gidip, otomatik kalkış yapıp, sekiz saat havada kalıp, otomatik bir şekilde inmişti. O dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar TB2, bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 duruyor. O da ilk uçuşunu 2014'te yaptı." dedi.

"Bizleri en fazla motive eden şey ülkemizin tam bağımsız yarınları"

Ardından biraz daha yakın zamanda gerçekleştirilen yeni bir platformu, Cezeri'yi tanıttı:

"Hemen ileriye doğru gidince biraz daha yakın zamanda ilk uçuşunu yaptığımız bir platform var. O da geleceğin dron taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz Cezeri."

İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma hakkında da açıklamalar yapan Bayraktar, "Tabii ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızılelma var. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Tekrardan herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.