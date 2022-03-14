Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Tüm hekim ve tıbbiyelilerin, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "Bu ülkenin hekimleri, savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!" ifadelerini kullandı.
Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2022
14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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