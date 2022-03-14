Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gece gündüz demeden, her türlü koşulda, insanlığa üstün bir sorumluluk bilinci ve olağanüstü bir gayretle fedakarca hizmet eden tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Gece gündüz demeden, her türlü koşulda, insanlığa üstün bir sorumluluk bilinci ve olağanüstü bir gayretle fedakârca hizmet eden tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/Q5cbxMtS5i— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 14, 2022
Etiketler: Fuat Oktay
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