Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gece gündüz demeden, her türlü koşulda, insanlığa üstün bir sorumluluk bilinci ve olağanüstü bir gayretle fedakarca hizmet eden tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden, her türlü koşulda, insanlığa üstün bir sorumluluk bilinci ve olağanüstü bir gayretle fedakârca hizmet eden tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/Q5cbxMtS5i — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 14, 2022