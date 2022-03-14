Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu'ndan Ukrayna diplomasisi
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Belarus ve Gürcistan'ın Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu’nun, mevkidaşı Zalkaliani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ve gelecek dönemdeki ziyaret takvimiyle ikili ilişkiler ele alındı.
Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile yaptığı görüşmede ise Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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