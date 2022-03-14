Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu’nun, mevkidaşı Zalkaliani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ve gelecek dönemdeki ziyaret takvimiyle ikili ilişkiler ele alındı.

Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile yaptığı görüşmede ise Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.