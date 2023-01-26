Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: İsveç hükümeti alçak eyleme ortak olmuştur
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;
(Kur'an-ı Kerim yakılması) İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur.
(Cenin baskını) İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsveç Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan
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