Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batılı bazı yayın organlarının sistematik şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını ve doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf olduklarını kaydetti.

Batı medyasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduğunu açıkça belirttiğini ifade eden Çelik, "Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değil, ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye'deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa odaklı dış politika çizgisinin, bu kesimleri daha çok rahatsız etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek. Kara propaganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek.

Cumhurbaşkanı'mızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor. İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiç kimse istikamet çizmeyecek."