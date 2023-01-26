Van'da 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Medeni Akbaş'a verilen 1033 yıl hapis cezasının gerekçesinde, sanığın tekneye "haddinden fazla yolcu" alarak harekete geçtiği, tüm sonuçları öngörmesine rağmen bunu kabullenerek fiili icra ettiği belirtildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran 2020'de olumsuz hava koşulları sonucu Çarpanak Adası açıklarında batması nedeniyle 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık Akbaş'a "olası kastla adam öldürme", "çocuğa karşı olası kastla adam öldürme", "göçmen kaçakçılığı" suçlarından verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

Olayla ilgili gelişmelerin detaylarıyla ele alındığı kararda, Afganistan ve Pakistan uyruklu kişilerin Bitlis'in Tatvan ilçesine bırakılmak üzere Çarpanak Adası kıyısından tekneye alındığı ifade edildi.

Teknedeki yolcu sayısının tam olarak tespit edilemediği ancak 100'ün üzerinde olduğunun değerlendirildiği bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, kaptanlardan Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise tekneden atlamasına rağmen ölü ya da sağ bulunamadığı belirtildi.

11 sanık hakkında beraat kararı

Kararda, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" ve "nitelikli göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından dava açılan 11 sanığın, her türlü şüpheden uzak somut, net ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlarına karar verildiği aktarıldı.

"Haddinden yüzde 50 daha fazla yolcu aldığı anlaşılmıştır"

Tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın, teknedeki kişilerin göçmen olduğunu bilmediğine yönelik savunmasına, suçtan kurtulmaya yönelik ve çelişkili olması nedeniyle itibar edilmediği kaydedilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Teknenin denize elverişlilik belgesinin bulunmaması nedeniyle yolcu taşıyabilecek yeterliliğe sahip olmadığı, bilirkişi raporu uyarınca taşıma haddinden yüzde 50 daha fazla yolcu aldığı, yolcuların yığın halde bulunduğu, içinde kurtarma aracı ve donanımın olmadığı anlaşılmıştır. Medeni Akbaş'ın yetersiz araç ve personel ile haddinden fazla yolcuyla harekete geçerek muhtemel tüm sonuçları öngörmesine rağmen bunu kabullenerek fiili icra ettiği anlaşıldığından, hakkında olası kastla öldürme suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi gerekmiştir."

Sanığın, yabancıların ülkede kalmalarına imkan sağladığı, göçmenlerin tekneyle taşınmasına iştirak ederek, "göçmenleri ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı" suçunu işlediğinin sabit olduğu bildirilen kararda, teknenin yolcu kapasitesi, göçmenlerin onur kırıcı ve hayatları bakımından tehlike oluşturacak şekilde muameleye maruz bırakılmaları nedeniyle cezalarında artırım yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Kararda, söz konusu eylemin olası kasıt altında işlendiği nazara alınarak ve ölen kişilerin sayısının gözetilerek sanığın 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Olay

Van Gölü kıyısından bindikleri "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran 2020'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarpanak Adası açıklarında batması sonucu teknedeki düzensiz göçmenlerden 61'i hayatını kaybetmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonucunda 12 kişi hakkında dava açılmış, 25 şüpheli hakkında da "kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verilmişti.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 26 Kasım'daki karar duruşmasında, sanık Medeni Akbaş'a 1033 yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar beraat etmişti.