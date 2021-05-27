Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen 'Filistin Özel Oturumu'na video konferans yöntemiyle katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıyla ilgili "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız" çağrısında bulundu.

Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır" açıklamasını yaptı.