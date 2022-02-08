Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

-Herzog’un Türkiye ziyareti

-İsrail ile ilişkilerde yeni dönem

-Putin’in Türkiye ziyareti

-Ermenistan ile normalleşme süreci



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündeme dair açıklamalarının ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/ZJjdjr5miV pic.twitter.com/oC5azB1D6d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2022

İsrail ile normalleşme süreci

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye martta yapmayı planladığı ziyarete değinen Çavuşoğlu, belirlenecek özel temsilcilerin ziyaretin detaylarını netleştireceğini belirtti.

Herzog'un ziyareti hakkında prensip olarak mutabık kaldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkiler normalleşecekse iki tarafın adımlarıyla normalleşir ya da belli bir diyalog kanalı açılacaksa iki taraf da arzu ederse, iki taraf da bu anlamda adım atarsa olur." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ankara ile Tel Aviv arasında ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi seçeneğine ilişkin, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir. En net ülkeyiz en başından beri. Zaten bunları gördünüz, son 4-5 yılda yaşananlarda da gördünüz." dedi.

Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü belki daha fazla artırabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden, pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Putin'in ziyareti

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapması beklenen ziyaretin tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

AGİT toplantıları

Onun da tarihleri belli değil. Biz taraf değiliz sadece ev sahipliği yapacağız. Yer gelip baktılar, bizden beklentilerini söylediler biz de olumlu cevaplar verdik. Lojistik vs. gelecek gidecek insanların herhangi bir problemle karşılaşmaması bakımından, sonuçta bunlardan bazıları Donbas bölgesindeki ayrılıkçı gruplar. Ne zaman isterlerse biz hazırız. Onlar karar verecek.

Antalya Diplomasi Forumu ve Ermenistan'dan katılım düzeyi

Biz akademisyen ve diğer davetlilere ilaveten özel temsilci Rubinyan ve dışişleri bakanına davetiye gönderdik. Paşinyan'a davet göndermedik, liderlere Cumhurbaşkanımız gönderiyor. Bakan düzeyinde katılımcı sayısı teyit eden 60'a yaklaştı. Ermenistan'dan henüz teyit gelmedi. İsrail'den de dışişleri, enerji ve akademisyenleri davet ettik. Henüz daha teyit yok.

Ermenistan ile normalleşmede ikinci tur

Ermenistan öyle tercih etti. Telefonda 2'inci toplantıyı da ya Viyana ya da Cenevre'de yapalım diye teklifte bulunmuş. Serdar Bey de konuştuk istişare ettik, Cenevre'de geçmişte bir başarısızlık vardı biliyorsunuz, aynı şeyin devamı gibi olmasın, Viyana olsun dedik.

Çavuşoğlu'nun Afganistan ziyareti

Taliban ile ortak şirket arasında varılacak nihai anlaşmaya bağlı. Çünkü o anlaşmanın belki bakanlar huzurunda imzalanması mümkün olabilir. Katar tarafından böyle bir teklif geldi ben de olur dedim. Bu vesile ile o marjda diğer bize katılmak isteyen arkadaşlara da davet etmeyi düşünüyoruz.

En son İstanbul'da görüşmeler oldu, prensip anlaşmaları var da işte hangi havaalanları, 4 havaalanı, önce Kabil, 6 ay sonra Mezarı Şerif, 6 ay sonra Kandahar, 6 ay sonra Herad. Böyle aşamalı şekilde 4 havaalanı olacak toplamda ama detayları var. Detayları görüşüyorlar, detaylarda mutabakata sağlanırsa anlaşmaların imzalanması için gideriz.

BAE ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapmayı planladığı ziyarete de değinen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor, zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi ama tabii negatife dönmesi lazım, o testlerin sonucuna bağlı. Uzun zaman önceden kararlaştırılmış, planlanmış bir ziyaret. 15 Şubat’ta (Dubai) EXPO’da Milli Gün olacak, inşallah o zamana kadar iyileşir.”