Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paşinyan: Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz." dedi.
Facebook üzerinden düzenlenen basın toplantısında konuşan Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyledi.
Türkiye ile ön koşulsuz biçimde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istediklerini ifade etti.
Paşinyan, "Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir" ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı, Azerbaycanla barış anlaşması imzalamaya da hazır olduklarının mesajını verdi.
Ermenistanlı yetkililer de davet edilmişti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Mart ayında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan’dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti.
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