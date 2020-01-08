Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor08 Ocak 2020 Çarşamba 11:21 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:43
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek.
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD-İran hattında gerilim tırmandı.
İran, gece Irak'ta ABD'ye ait üslere saldırı düzenledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir."
Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınması planlanıyor.
Kaynak: AA