Türkiye enerji üssü olma yolunda dev projeyi hayat geçiriyor. Türkiye ve Avrupa’ya Rus doğalgazını taşıyacak TürkAkım Boru Hattı tamamlandı.

Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in açılışı yapacağı törenle hizmete girecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da törende olacak.

Haliç Kongre Merkezi bugüne kadar birçok önemli organizasyona ve siyasi toplantıya ev sahipliği yaptı. Kongre merkezinde bu seferki gündem enerji olacak. TürkAkım Projesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Liderler, TürkAkım'ın vanasını birlikte açacak ve Karadeniz'in altından Avrupa'ya doğalgaz akışı başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in gündemi TürkAkım ile sınırlı değil. Baş başa da görüşecekler. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, ikili ilişkiler enine boyuna konuşulacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve bölgeye etkileri masada olacak.

Libya da iki liderin gündemindeki öncelikli başlıklardan. Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'nin Libya'ya asker desteğinin gerekçelerini anlatması bekleniyor. Ülkedeki çatışmalardan duyulan endişeyi dile getireceği belirtiliyor.

Ve Ankara Libya'daki Meşru Hükümeti desteklerken Moskova yönetimi ise darbeci Hafter'in yanında yer alıyor. Wagner adlı bir Rus şirketi Libya'da paralı askerler bulunduruyor.

Suriye'deki gelişmeler, özellikle de İdlib'deki insanlık dramı ele alınacak.

Sivillere yönelik saldırıların son bulması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ve Türkiye'ye yönelik artan göç dalgası da konuşulacak.

Kaynak: TRT Haber