MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ittifaklar ve terörle mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede etkin bir mücadele verdiğini belirterek, partisinin desteğini bir kez daha vurguladı.

Milletin hem FETÖ mücadelesinde hem de PKK başta olmak üzere yapılan terörle mücadeleye en güçlü şekilde destek verdiğini ifade eden Bahçeli, "MHP dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede ön şartsız sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetinin yanında, devletin arkasındadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine vurgu yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özelliği olan uzlaşma, denge ve denetim mekanizmaları güçlenmiş, yasama, yürütme ve yargı kendi içinde daha güçlü hale gelmiştir. Yönetimde istikrar yanında temsilde adalet de ittifaklar sayesinde artmıştır." ifadelerini kullandı.

"Bu çetenin siyasetteki kalıntılarının temizlenmesini bekliyoruz"

FETÖ'nün siyasetteki uzantılarına da dikkat çeken Bahçeli, "Bu çetenin siyasetteki kalıntılarının temizlenmesini bekliyoruz" dedi.

Bahçeli, "Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Zira siyaset ayağındaki mücadele zaafı zincirleme olarak bürokrasideki ve diğer alanlardaki mücadeleyi de olumsuz etkilemekte, devlete sızma girişimlerine fırsat tanımakta, yeni ve farklı yöntemlerle FETÖ'yü diriltme emellerine zemin hazırlamaktadır." diye konuştu.