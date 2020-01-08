Türkiye
Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü08 Ocak 2020 Çarşamba 11:49 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif son gelişmeleri ile görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca Çavuşoğlu, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için mevkidaşına taziyelerini iletti.
Kaynak: AA