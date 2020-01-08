Ardahan'da etkili olan soğuk hava sonrası ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluştururken, bu doğa güzelliğini yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden fotoğrafladı.

Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Kış Ardahan’a yakışıyor. Kentte ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklıkları geçmiş yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde. Buna rağmen şu anda hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece civarında. Bu soğukla ortaya çıkan kırağı sonrası ağaçların beyaza bürünmesi eşsiz bir manzarayı da ortaya çıkartıyor. Bu güzel ve eşsiz görüntüleri görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz. Ardahan yaşanabilir ve huzurlu bir şehir" şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA