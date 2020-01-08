Türkiye'nin Otomobili'nde teknik eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanan elektrikli araçlar dalı için sınavla öğrenci alınacak.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, fabrikanın Bursa'da kurulacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Lisenin 10 yıldır otomotiv branşında faaliyet gösterdiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Okulumuzda bütün alanlar otomotiv eğitimi üzerine. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında bir dalımız olacak. Bu dal bünyesinde de gerek batarya teknolojisi gerekse de elektrikli araçlar, led teknolojisi, kamera sistemleri tarzında bu otomobile yönelik eğitimler şu anda program aşamasında. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından çalışma yürütülüyor.

Biz de hem otomotiv alanında hem de bunu destekleyen metal işleri, elektrik, otomasyon, makine teknolojisi alanlarında yine bu merkezde eğitimler vermeye devam ediyoruz. Yetişmiş öğretmen anlamında Bakanlığımızın bir çalışması başladı. İlgili öğretmenlerimizi hizmet içi kurslarla ve sektörün içindeki gelişmelerle beraber eğitim almak suretiyle hazırlayacağız. Öğrencilerin tamamı sınavlı sistemle gelecek. Tabii bu 4 yıllık eğitim sürecinde ilk gelişler, 'Motorlu Araçlar Teknolojisi' alanında olacak, temel derslerden sonra 3'üncü ve 4'üncü sınıfta özellikle elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle eğitimleri alacaklar."

"Otomobil sevdalısı tüm gençlerimizin heyecan duyduğunun farkındayız"

Fabrikada çalışacak çok sayıda teknik elemana ihtiyaç duyulacağını anlatan Sezer, şu anda okulda yetişen öğrencilerin de bu doğrultuda eğitimleri aldığını belirtti.

Teknik eleman yetiştirmek üzere kendi okullarının seçildiğini öğrenmelerinden itibaren öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Sezer, "Haberi duyan herkes gayet ilgili. Telefonlarımız susmuyor, okulumuza çok fazla talep var. Otomobil ve ülke sevdalısı tüm gençlerimizin heyecan duyduğunun farkındayız" dedi.

Eğitim için altyapı çalışmaları başladı

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Kutlu Tek de elektrikli araçlar dalı konusunda hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Alanlarından bir öğretmeni, programların hazırlanması ve ders içeriklerinin belirlenmesi için çalıştaya göndereceklerini söyleyen Tek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, elektrikli araçlar sürüş kontrol, kapalı devre kamera kontrol, sensör ve alternatif sürüş teknikleri sistemleri, otonom sürüş dersleri gibi dersler alacak. 2023'ün, 2030'ların derslerini şimdiden öğrencilerimize vererek yerli aracın üretilmesi sürecinde katkı sağlayacağız."

Tek, okul olarak elektrikli araçlar konusunda daha önce altyapıyı oluşturmaya başladıkları bilgisini verdi. Elektrikli araçlar konusunda iki ders olduğuna değinen Tek, "Alternatif yakıtlı araçlar konusunda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Türkiye'nin Otomobili'ne imalat ve Ar-Ge sürecinde çalışacak öğrenciler yetiştireceğiz. Bu sürecin içinde yer almak, fabrikada çalışacak öğrencileri burada yetiştirmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra üretim, montaj ve boya olmak üzere 3 kategoride istihdam edilmelerini beklediklerini anlatan Tek, "Mesleki eğitim alanında altyapısını alan öğrencilerimizin, mühendislik eğitimi de almalarını hedefliyoruz. Özellikle tasarım, Ar-Ge konusunda yetişmiş eleman ihtiyacına cevap vermek amacındayız. (TOGG Üst Yöneticisi) Gürcan Karakaş'ı, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek öğrencilerle haziran ayındaki OTOFEST etkinliğimizde buluşturmak istiyoruz" dedi.

"Hedeflerim Türkiye'nin Otomobili'ni gördükten sonra çok değişti"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 11. sınıfından Barış Kayra Canlar, otomotiv alanında öğrenim gören bir öğrenci olarak Türkiye'nin Otomobili konusunda heyecanlı ve sevinçli olduğunu belirtti.

Elektrikli araçlar konusunda eğitim aldıklarını söyleyen Canlar, otomotiv mühendisi olup yerli araçlar konusunda çalışmak istediğini anlattı.

Kaynak: AA