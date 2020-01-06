Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.

"Hedef 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması"

Bakan Varank, yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili tarih verdi:

"Türkiye’nin Otomobili'nin fabrikası için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."

"Ön sipariş uygulaması daha başlamadı"

Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak. Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz. İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak."

Alım garantisini sadece TOGG için uyguladıklarını belirten Varank, "2035 yılına kadar 30 bin araç için, bunun dışında hiçbir firmaya garanti vermedik" dedi.

"Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldı"

Bakan Varank, "Avrupa, Rusya, ABD'nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: AA