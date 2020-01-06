Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,5'ini otomobil, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 12'sini kamyonet, yüzde 5'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 20,1, otobüste yüzde 0,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5,6, minibüste yüzde 2,4, kamyonda yüzde 2,4 ve otomobilde yüzde 1,4 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 0,8 arttı. Taşıt sayısı, kamyonda yüzde 61,4, motosiklette yüzde 42,3, minibüste yüzde 21,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,9, otobüste yüzde 1,3 artarken, kamyonette yüzde 17,6, traktörde yüzde 10,8 ve otomobilde yüzde 1,5 azaldı.

921 bin 379 taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında 921 bin 379 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 73,7'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 3,5'ini motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

43 bin 992 adet otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, bu otomobillerin yüzde 11,2'si Fiat, yüzde 10,1'i Volkswagen, yüzde 9,3'ü Renault, yüzde 7,5'i Peugeot, yüzde 6,7'si Hyundai, yüzde 6,2'si Ford, yüzde 6,1'i Opel, yüzde 5,4'ü Honda, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i Toyota ve yüzde 27,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde ise 607 bin 595 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 28,3 azalarak 607 bin 595 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,9 artarak 308 bin 470 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 299 bin 125 adet artış gerçekleşti.

Dizel yakıtlı otomobiller tercih edildi

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508 adet otomobilin yüzde 38'i dizel, yüzde 37,4'ü LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin de elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Motor silindir hacmi

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 37,6'sı 1501-1600, yüzde 28,5'i 1401-1500, yüzde 13,5'i 1301-1400, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olduğu görüldü.

Renkte beyaz tercih ediliyor

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 53,9'u beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,8'i siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerden olması dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber