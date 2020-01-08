İkinci el araç piyasası her geçen gün büyüyor. Sıfır araçların fiyatlarının artması, ikinci el araçlara olan talebi de artırıyor. Araç alım satımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta var. Çünkü hem alıcının hem satıcının dolandırılma ihtimali yüksek. Sorun bununla bitmiyor. Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılıyor, bu da çeşitli suistimallere yol açıyor. Alım satım ve devir işlemlerinde nakit taşıma zorunluluğu da çalınma riski taşıyor.

Ticaret Bakanlığı 2020’de bu olumsuzlukların önüne geçmek için araç alım satımlarında yeni bir dönem başlattı. Bakanlık, Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdi.

Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını, bu pazarın çok dinamik ve aktif olduğunu belirten Pekcan, vatandaşların alım satım ve devir işlemlerinde birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini ifade etti.

Araç alım-satımında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor

Pekcan, bütün bu kargaşasının önüne geçmek için yaptıkları çalışma ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Noterler Birliği ile müşterek Bakanlığımız ve yetkili arkadaşlarımız beraber çalıştılar ve sistemin kuruluşu ve işletilmesi konusundaki usul ve esasları belirledik. Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek. Bunun için de vatandaşımız sistemi kullanmasına dair sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik, her sene bu rakam yeniden değerleme oranında artacak. Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak."

Pekcan, sistem ile hem aracın devir işleminin hem de paranın transfer işleminin aynı anda noter huzurunda yapılacağını belirtti.

Uygulama, 1 Şubat itibarıyla devreye alınacak.

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Güvenli Ödeme Sistemi ne sağlayacak?

Noterlerde yılda 8-9 milyon işlem yapılıyor. İşlemlerde tarafları mağdur eden dolandırıcılık gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Sistem buna engel olacak.

Taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleriyle çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.

Ayrıca, taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve maliyet avantajı yaratılacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı verilecek.

İnternetten araç alıp satmak güvenli mi?

İkinci el araç almak ekonomik olarak avantajlı olsa da belli riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin büyük oranını da internetteki ilanlar taşıyor.

İnternetten araç alımı hem zaman kazandırıyor hem karşılaştırma yapmayı kolaylaştırıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusu. Araba alıp satılan sitenin güvenli olması gerekiyor. Güvenli olmayan siteler, iade garantisi sunmayabilir. Bazı sitelerde verilen bilgiler doğru olmayabilir. Bu nedenle noterde parayı göndermeden satış yapmamakta fayda var. Değerinden daha ucuz araç ilanlarına karşı daha dikkatli olmak gerekiyor.

İkinci el otoda en çok tercih edilenler

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 332 adetle Volkswagen oldu. Bunu 18 bin 226 adetle Renault ve 13 bin 977 adetle de Ford izledi.

En çok satan marka sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 788 adetle başı çekti.

İkinci el online pazarda ise 48 bin 476 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı.

Kaynak: TRT Haber