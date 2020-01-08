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Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye08 Ocak 2020 Çarşamba 11:09 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, Ukrayna Havayolları'na ait İran’da düşen uçakta ölenler için taziyelerini iletti.
[Fotoğraf: AA ]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.
Uçakta personel ve yolcular dahil 176 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu görüşmede düşen uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kaynak: TRT Haber, İHA