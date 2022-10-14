Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Putin’den bir teklif geldi. Kuzey Akım 1 ve 2’de biliyorsunuz sabotaj oldu, sızıntılar oldu. Dolayısıyla oranın güvenilir bir güzergah olmaktan çıktığını düşünüyor Rusya. O nedenle Türkiye üzerinden boru hatlarıyla Avrupa’da isteyen ülkelere gaz tedarikinin yapılabileceğini söylüyor ve Türkiye'nin de bu anlamda bir merkez olmasını istiyor.

Şu anda zeten Türkiye'de önemli enerji hatları mevcut. TürkAkım 1 kendi ihtiyacımız için inşa edildi. TürkAkım 2 de aslında Güneydoğu Avrupa ülkelerini hedef alan bir proje. Biz, Avrupa’nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Avrupa’nın bu sorunlarının aşılmasında biz katkı sağlıyoruz ve sağlamak da isteriz.

Cumhurbaşkanımızın dün basın mensuplarına söylediği gibi bunun iyi çalışılması gerekiyor. Bunun için yapılacak yatırımların incelenmesi lazım. Almanya ve İngiltere’de gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler var. Bir taraftan yatırımların yapılması lazım. İlave boru hatları lazım. Sonra arz talep meselesi var. Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri böyle bir projeden ne kadar gaz almaya hazır beraberce çalışmak lazım.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/XBq9hPtX5Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

ABD ile F-16 görüşmeleri

ABD yönetiminin ve Penatagon’un görüşü, F-16’ların Türkiye’ye verilmesinin sadece Türkiye’nin yararına değil NATO’nun da yararına olacağı yönünde.

Ukrayna-Rusya Savaşı

Türkiye’nin Rusya ile Batı’yı bir araya getirme girişimi olmadı. Geçmişte Zelenskiy ve Putin’in talebi üzerine Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirme çabaları oldu. Savaş ilerledi, ateşkes olasılığı azaldı ama yine çabalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’da her iki tarafla da görüşmenin faydalarını anlatmaya çalıştı. Rusya ile angajman sayesinde tahıl anlaşmasının başarıyla sonuçlandırıldığını anlattı.

Yarın sadece bir ateşkes olmayacak. Bu önünde sonunda olacak ama adil olması lazım. Yarın bu noktaya gelindiğinde bu temaslar zaten olacak. Biz bu yönde her zaman katkı sağlarız ama şu anda somut bir girişimimiz yok.

Ermenistan ile normalleşme

Bizim Ermenistan ile şu anda imzalayacağımız bir taslak anlaşma yok. İlişkilerin normalleşmesi için hangi adımları atacağımızı konuşuyoruz ve adımları atıyoruz. Bundan sonraki görüşmeler Türkiye ve Ermenistan’da olacak. Biz Ermenistan ile normalleşme konusunda samimiyiz. Tüm bu konularda da Azerbaycan ile münakaşa içinde ilerliyoruz."