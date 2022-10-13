Putin, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'nde açıklama yaptı.

Türkiye'de gaz merkezi önerisi kapsamında gaz fiyatlarının siyasi anlamlar taşımaksızın belirlenebileceğini belirten Putin, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedarikinin tam olarak sağlandığını duyurdu.

"Ukrayna tahılını alan ülkeler Erdoğan'a minnetar olmalı"

Putin ayrıca, "Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı." ifadelerini kullandı.

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