Türkiye'nin diplomasi trafiği son dönemde artarken, trafiğin sac ayaklarından birini de ekonomi oluşturuyor. Hamleler, Türkiye Ekonomi Modeli'nin gücüne güç katıyor.

Diplomasi trafiğinin son adresi Astana'ydı. 'Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'nde ülkelerle ikili ticaret ilişkilerine yönelik pozitif mesajlar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'dan önce de Çekya'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde benzer bir görüşme trafiği yürüttü.

Liderlerle ikili görüşmelerde karma ekonomik koordinasyon toplantılarının yeniden başlaması için itici kuvvet oluşturuluyor. Ticaret hacimlerinin artması için bu toplantılar büyük önem arz ediyor.

Türkiye Ekonomi Modeli anlatılıyor

Kabine üyeleri de mevkidaşları ile ekonomik diplomasiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika Birleşik Devletleri'nde seri toplantılar yaptı.

Hem Türkiye Ekonomi Modeli anlatıldı hem de yatırım ortamına vurgu yapıldı.