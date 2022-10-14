Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in babası Şahap Sert ile telefonda görüştü.
Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşını karşılamak için Kahramanmaraş Havalimanı'na giden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan Şahap Sert ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağolsun. Şehitlerimiz biliyorsun peygamberimize komşu. Rabbim cennetinde buluştursun. Allah sizleri de cennetiyle mükafatlandırsın inşallah" dedi.
Şehit babası Şahap Sert ise 3 erkek 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, "3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sen yola devam et Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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