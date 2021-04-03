Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile telefonda görüşme yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Ganalı mevkidaşı Botchwey ile görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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