Ankara çevre yolunun ardından, Ankara-Kırıkkale güzergahında da "ortalama hız koridoru" uygulanmaya başlandı.

Hız limitini aşanlar, plaka tanımlama sistemi ile tespit edilecek. Radarı görüp frene basmak işe yaramayacak.

Ortalama hız koridoru sistemi, iki nokta arasında aracın ortalama hızını tespit ediyor. Eğer aracın ortalama hızı limitin üzerindeyse idari yaptırım uygulanıyor.

66 kamera ile takip ediliyor

Ortalama hız koridoru, Ankara çevre yolunda gidiş-geliş istikametinde yaklaşık 220 kilometre. Ankara-Kırıkkale kara yolunda da Elmadağ mevkiinde çift yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda denetimlere başlandı.

Ankara-Kırıkkale güzergahı 66 kamera ile takip ediliyor. Bu yolu kullanan araçların ortalama hızları da yine bu kameralarla tespit ediliyor.

Cezalar adreslere gönderilecek

Hız limitini aşan araçların cezaları, plakaları üzerinden adreslerine gönderilecek.

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile hızdan kaynaklı trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Fatih Aslan