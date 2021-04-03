Kontrollü normalleşme döneminde “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi vb. işyerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

3 bin 175 kişi tedbirlere uymadı

8 bin 166 yönetici personelin katılım sağladığı denetimlerde 100 bin 773 personelen oluşan 25 bin 913 ekip görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında, 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri denetlendi.

Rehberlik edici bir yaklaşım esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda 287 işyerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, 1558 işyerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 mesafeye uygun olarak oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 işyerinin girişte HES kodu sorgulaması yapmadığı, 354 işyerinin belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendi.

Denetimlerde 3 bin 175 kişinin de tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

2 bin 523 iş yerine idari işlem uygulandı

Toplam 1082 işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken 2 bin 523 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatılırken 67 araç faaliyetten men edildi.