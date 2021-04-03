CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'nci yıldönümünde CHP'li kadın belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Gündeminde feshedilen İstanbul Sözleşmesi vardı. Kadınlara "Sözleşmeye sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi çok sık kullanılıyor; ama ben İstanbul Sözleşmesi değil kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin kullanılmasını çok arzu ediyorum. 'Kadına yönelik şiddete hayır', 'kadın nerede olursa olsun şiddete uğramamalı', 'aile içi şiddeti kabul etmiyoruz', 'şiddetin her türlüsüne karşıyız’ diye doğrudan doğruya şiddet sözcüğü kullanılarak İstanbul Sözleşmesi savunulabilirse onun geniş kitlelerde kabul görmesi çok daha yüksek olacaktır"

Kılıçdaroğlu, kadınların arzu edilen seviyede yerel yönetimlerde rol üstlenemediklerini söyleyerek, "Bunu büyütmek gerekiyor mu; evet büyütmek gerekiyor. Ama bunun için mücadeleyi öncelikle kadınların vermesi gerekiyor. Çünkü kadınların elde ettikleri hakları büyütmeleri, erkeklerle eşit koşullarda bu hakları getirmeleri onların en doğal hakkıdır. Ve bu hak mücadelesini verirken doğal olarak erkeklerden de büyük ölçüde destek göreceklerdir" dedi.