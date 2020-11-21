Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, "Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya, Ahıskalı kardeşlerimize her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldik. #Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya, Ahıskalı kardeşlerimize her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz.@DATUBDunyaahska pic.twitter.com/Srqx6xIYKL— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 21, 2020
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ahıska Türkleri
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