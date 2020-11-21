Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi" ifadelerine yer verildi.
NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi. pic.twitter.com/5AjOWjc3Zo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 14:28
- 14:28
- 14:25
- 14:15
- 14:18
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Brüksel'de temaslarda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz