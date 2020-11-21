Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi" ifadelerine yer verildi.



NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi. pic.twitter.com/5AjOWjc3Zo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2020