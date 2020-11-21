Saner'in hükümeti kurma görevini, Cumhurbaşkanlığı makamında iade etmesinin ardından Tatar, yaptığı konuşmada, üzgün olduğunu ifade ederek, hükümetin en kısa sürede kurulması yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi.

Tatar, "Meclis ve milletvekilleri halka hizmet için vardır. Bana göre, şu anda bir hükümet kurulabilmesi için bir zemin vardı. Neden kurulamadığının değerlendirmesini herkes bilahare yapacaktır" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisinde bütçenin görüşülmesi gerektiğini kaydeden Tatar, yıl başından evvel bütçenin Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, bugün bir değerlendirme yapacağını ve sürecin nasıl yürütüleceği konusunda karar vereceğini belirtti.

Saner: İhtiyaç olursa partimiz göreve hazır

Saner de Meclis'te temsil edilen tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak herhangi bir çoğunluğa ulaşacak sayıyı bulamadıkları için görevi iade ettiklerini söyledi.

Ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı bulunduğunun ortada olduğuna dikkati çeken Saner, Kıbrıs Türk demokrasisinin önünü açmanın en zaruri görevleri olduğunu vurguladı.

Saner, UBP olarak ne zaman ihtiyaç duyulursa göreve hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, yeni hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermesi bekleniyor.