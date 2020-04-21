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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede konusunun ele alındığı belirtildi.
Etiketler: çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:12
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