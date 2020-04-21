Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın.

Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır.

(Hububat alım fiyatı) Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak.

Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde COVID-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak.

Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz.