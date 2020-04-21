Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin, "Tarihi bir istihdam paketi" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak açıklamasında şunları kaydetti;

1 Milyon Yazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak.

Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar 'CV Bank' üzerinden aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın.