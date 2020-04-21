Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tutulan verilerin paylaşımına ilişkin protokolün imzalandığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, protokol ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi daha etkin kılmayı amaçladıklarını belirtti.

Oluşturulacak veri tabanı ile jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresi kısalacak.

Tedbir kararlarına ilişkin veriler bakanlığa bağlı il müdürlükleri ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile anlık olarak paylaşılacak.