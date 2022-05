Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştüklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu ve Suriye'ye ilişkin işbirliğimizi konuştuk.



Had a good conversation with @UNReliefChief of @UNOCHA on the humanitarian situation in Ukraine & our cooperation regarding Syria.???????????????? pic.twitter.com/k1kKcHws4A