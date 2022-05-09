Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu ve Türkiye ile BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştüklerini belirtti.
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu ve Suriye'ye ilişkin işbirliğimizi konuştuk.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 9, 2022
Had a good conversation with @UNReliefChief of @UNOCHA on the humanitarian situation in Ukraine & our cooperation regarding Syria.???????????????? pic.twitter.com/k1kKcHws4A
Çavuşoğlu, görüşmede Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu, Türkiye-BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini konuştuklarını ifade etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Suriye
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