Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki kişilerin emeklerinin de takdir edilmesi gerekir. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir.

Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Esasen bu isimler Türkiye'nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece bir kısmıdır, küçük bir örneğidir.

"1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı"

Edirne'den Hakkari'ye, Samsun'dan Gaziantep'e kadar vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerimizin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak, 2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız.https://t.co/xpac1zcYfp pic.twitter.com/h2gVOllYH4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2022

"Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz"

Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı itibarıyla da 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye'yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkes muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor. Kim ne derse desin başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. Sayın başkanın da ifade ettiği gibi bu ödüllerin güçlü Türkiye'nin güçlü üreticilerinin takdir ve teşvik edildiği bir zemine dönüşeceğine yeni girişimcilerimize, sanayicilerimize ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

"2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız"

Biz de tüm imkanlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak 2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız. Bu amaçla başlatmış olduğumuz teknolojik odaklı sanayi hamlesi programımızı hamdolsun yeni alanlara teşmin ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz.

"Türkiye'yi kritik teknolojilerin üreticisi haline getirme idealimizi adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz"

Argesini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira araştırma geliştirme harcaması yapılacak. İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine, Elektrikli araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Böylece Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealimizi sizlerin de desteği ile adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bugün ödül törenimizin yanı sıra MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılına kavuşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden beri yılmadan, yorulmadan, engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasına, ekonominin büyümesine, Türk demokrasisinin gelişmesine verdiği eşsiz katkılar için MÜSİAD'a yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

"MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur"

28 Şubat'ın sermayenin renklere ayrıldığı karanlık günlerinden vesayetin yeniden hortlatılma çabalarına, cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarındaki sokak terörüne, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını hedef alan saldırılara kadar her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. Sadece ekonomi ve siyasette değil mazlum ve mağdurlarla dayanışmada da MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla ülkemizin sınırlarını aşan yardımlar yaptınız. Kazancınızı çalışanlarınız yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz.

"Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek"

İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi biriket evlerde 600-650 briket evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Tabi bu rakamı biraz daha yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz. Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek.

Erdemli tavırlarınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Irak, İran farketmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız.

"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız"

Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu anlamayan bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız bay Kemal siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz asla kapımız açık onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline kucağına atmayacağız.

"Salgını geride bırakırken artçı sarsıntıları ile mücadele sürüyor"

İnsanlık son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen koronavirüs salgınını geride bırakırken artçı sarsıntıları ile mücadelesini sürdürüyor. Salgının özellikle ekonomide arz-talep dengesini alt-üst ettiğini, küresel ticaretin işleyişini bozduğunu, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtığını, emtia ve enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara sebep olduğunu görüyoruz.

Bu olumsuz küresel ekonomik görünüm Ukrayna ve Rusya arasında sıcak çatışmaların başlamasıyla beraber daha da kötüleşti. Örneğin 2022 mart ayı itibarıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 600 oranında arttı. Yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole hemen her alanda görmek mümkündür. Katlanarak artan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ne yazıkki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon bugün Avrupa ve Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir.

Enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da son 40 yılın, Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de son 30 yılın, Avro Bölgesi'nde son 25 yılın zirvesine ulaşmıştır. Dahası birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmekte, iç talep zayıflarken bütçe açıkları ve kamu borçluluğu rekora koşmaktadır.

Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olan Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor. Üstelik biz bir de kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunumuz olan rasyoneliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Bilhassa artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız.

"Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Aynı şekilde piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır. Ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye'dedir. Hükümet olarak vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Kendi kaynaklarımızdan enerji üretimini de teşvik ediyoruz. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akkuyu devam ediyor inşallah nükleer güç santralimiz olarak Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Bunun yanında 18 Mart Çanakkale Köprümüzü bitirdik ve milletimizin tüm insanlığın emrine sunduk.

Tüm bunlarla beraber birer hafta aralıklarla Tokat Havalimanı'nın açılışını da yaptık. Onu da yine şu anda hizmette bile yarış halinde elhamdülillah o da sadece Tokatlıların değil tüm insanlığın emrine amade. Yola devam ediyoruz dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var bunun 2 tanesi bizde. Birisi Giresun-Ordu Havalimanı, ikincisini de Rize-Artvin Havalimanı olarak cumartesi günü açılışını yapıyoruz.

Yola devam ediyoruz birileri de sadece boş boş konuşup duruyor. Tüm bu yapılanlar ortada ve artık benim Artvinli, Rizeli vatandaşım İstanbul'dan uçağa binecek 1 saat 45 dakikada hemen Rize-Artvin Havalimanı'na inecek. Oradan da yarım saatte bilemedin 45 dakikada evine ulaşacak. Bu modern bir toplumun sağladığı imkanın daniskasıdır.