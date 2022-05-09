Saldırı girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin daha komandolar sayesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/kKU9mzQyoX