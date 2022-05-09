Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 08:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine bugün toplanıyor: Gündem sığınmacılar
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer alacak.
Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadele, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış, Rusya - Ukrayna Savaşı... Mayıs ayının ilk kabinesi yoğun bir gündemle toplıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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