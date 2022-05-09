Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadele, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış, Rusya - Ukrayna Savaşı... Mayıs ayının ilk kabinesi yoğun bir gündemle toplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.