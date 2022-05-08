Dışişleri Bakanlığı, Basel'de "23 Nisan Festivali"ni hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" sözlerine yer verildi.

"Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğindeki bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmalarının, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

PKK yandaşları saldırdı

Çok sayıda terör örgütü yandaşı, Basel'deki etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına sözlü hakaret etti. Saldırganlar daha sonra kutlama alanını koruma altına alan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.