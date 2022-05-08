13 ülke, 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim öğrencisi Antalya'da bir araya geldi.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'na katılan öğrencilere forumun ilk dersini İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi, Türkiye İletişim Modeli’ni anlattı.

"Dezenformasyonla mücadele ediyoruz"

Dezenformasyonla mücadele ettiklerini vurgulayan Fahrettin Altun, "Türkiye'nin iddialarını, tezlerini, haklı duruşunu tüm dünyaya anlatmak yalanla, dezenformasyonla, algı operasyonları ile mücadele etmek yine ülkemizin itibarını artırmak hatta menfaatlerini korumak amacıyla biz bu süreçte hakikat mücadelesi verdik" dedi.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin diplomatik gücünün son olarak Rusya-Ukrayna krizinde kendini gösterdiğini ifade etti.

"Erdoğan dışında iki ülkeyi bir araya getirecek lider yok"

"Sayın Cumhurbaşkanımız dışında bu müdahaleyi yapabilecek ikinci bir lider, ikinci bir aktör yoktu. Antalya Diploması Forumu... Ondan bir gün önce burada Dışişleri Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya getirdi. Çok açık ve net söylememiz lazım bütün dünya bu platformu, konuşmasını hayretle izledi."

Forum çeşitli panellerle salı gününe kadar devam edecek.